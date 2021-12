Nu de meeste kopstukken van de Mocromaffia dood zijn of in de cel zitten en ook het Antwerpse milieu zware klappen kreeg, is er een nieuwe baas van de onderwereld opgestaan. ‘Bolle’ Jos L. wordt beschouwd als de nieuwe nummer 1 van het drugsmilieu in Nederland en in de Antwerpse haven. Zijn bijnaam en voorkomen zijn niet intimiderend, maar zijn acties vertellen een ander verhaal.