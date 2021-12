De scherpe bocht wordt bij ongevallen meestal helemaal afgesloten, ook voor de veiligheid van de hulpdiensten. — © IF

Machelen

De scherpe bocht van de E19 naar de binnenring doet nog steeds zijn reputatie van ‘gevaarlijkste bocht van het land’ alle eer aan. De voorbije vier maanden gebeurden er bijna 40 ongevallen met minstens zware materiële schade. Daarbij raakten ook verschillende personen gekwetst. In 2015 werd de snelheid in de bocht nochtans verlaagd naar 90 km/u en later zelfs naar 70 km/u.