Drie pintjes of meer gedronken in Halle-Vilvoorde: geen minnelijke schikking maar onmiddellijke dagvaarding

Nu de eindejaarsperiode is ingezet, wordt dit weekend op tal van plaatsen alcholcontroles gehouden. Het parket Halle-Vilvoorde zal bijzonder hard optreden dit jaar. Wie 0,8 promille of meer blaast, wordt rechtstreeks gedagvaard voor de politierechter en riskeert boetes vanaf 1.600 euro.

In het kader van de jaarlijkse BOB-campagne heeft het parket Halle-Vilvoorde besloten om in de eindejaarsperiode extra in te zetten op het rijden onder invloed van alcohol, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

“Iedereen die in de periode van 22 december 2021 tot en met 10 januari 2022 bij een alcoholcontrole 0,35 mg/l of meer blaast, zal rechtstreeks voor de politierechtbank van Halle of Vilvoorde worden gedagvaard”, zegt de parketwoordvoerder.

Hiervoor zullen speciale themazittingen worden georganiseerd, op 25 april 2022 in Vilvoorde, en op 11 mei 2022 in Halle. De bestuurders die in de fout gaan, riskeren een boete van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.”

0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht komt overeen met 0,8 promille. Dat wil zeggen dat wie drie pintjes of meer gedronken heeft en het stuur neemt er niet met een minnelijke schikking zal vanaf komen maar een rijverbod en zware boete riskeert.