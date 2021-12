Raadsleden trekken aan alarmbel: vaccinatiecentrum sluit twee weken de deuren voor horecabeurs

Groen Bredene trekt aan de alarmbel: het vaccinatiecentrum zou in februari twee weken plaatsmaken voor de horecabeurs. Al moeten inwoners zich volgens burgemeester Steve Vandenberghe geen zorgen maken over hun boosterprik.

“Eind november besliste het schepencollege om het vaccinatiecentrum in het Staf Versluyscentrum te sluiten tussen 14 en 28 februari door de horecabeurs op die locatie. Ze vonden geen alternatieve locatie om te prikken”, zeggen voorzitter Lucas Vandendriessche en raadslid Koen Uittenhove (Groen). “Veel mensen zijn ongerust over de nieuwe variant en verwachten hun boosterprik. Een sluiting komt verkeerd over. Het gemeentebestuur moet dringend de bevolking inlichten anders hebben we een hetze begin februari.”

“Iedereen gevaccineerd tegen februari”

Maar volgens burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) is er geen reden tot bezorgdheid. “De beslissing werd genomen eind november, maar ze is achterhaald. De pandemie evolueert zo snel dat we volop moeten inzetten op een boosterprik. We moeten voortdoen en zullen klaar zijn met iedereen te vaccineren tegen midden februari. Als dat niet zo is, wordt er gewoon verder geprikt op dezelfde locatie. We regelen dan aparte ingangen voor de horecabeurs en het vaccinatiecentrum.”