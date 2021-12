GERUCHTEN. Eden Hazard naar ex-club “niet onmogelijk”, veel namen bij Barcelona en 100 miljoen voor Serie A-sensatie

FC Barcelona staat momenteel pas achtste in La Liga en moet aan de bak in de Europa League. Het gonst dus van de geruchten in de Catalaanse pers over versterkingen in januari.

Worden genoemd:

- Ferran Torres. Er zou een akkoord van zo’n 53 miljoen in de maak zijn met Man City, maar Barça moet eerst spelers verkopen. Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho lijken op weg naar de exit, Samuel Umtiti zou liever blijven.

- Anthony Martial. De Fransman zou weg mogen bij Man United, eventueel via een uitleenbeurt plus aankoopoptie. Ook Juventus zou interesse hebben in de aanvaller, die weg wil uit Engeland. “Hij moet spelen en wil niet langer wachten”, aldus Martials manager Philippe Lamboley.

- Edinson Cavani. De Uruguyaan is de doublure van Cristiano Ronaldo en speelde dit seizoen nog maar acht matchen. Werd ook gepolst door Boca Juniors en is einde contract bij Man United.

- Pierre-Emerick Aubameyang. De spits verloor onlangs zijn kapiteinsband bij Arsenal en werd in het verleden al gelinkt aan Barça. Zou ooit echter de belofte gemaakt hebben aan zijn grootvader om op een dag voor… Real Madrid te voetballen. Zou ook naar Juventus kunnen.

- Alexis Sanchez. Speelde ooit voor de Blaugrana, vooraleer het mooie weer te maken bij Arsenal. Kwam bij Inter weer boven water en zou gewisseld kunnen worden voor Luuk de Jong.

Oude Dame wil dealen

Ook Juventus wil deze winter wat forceren. De Oude Dame kan haast niet anders met een voorlopige zevende plaats in de Serie A. Prioriteit nummer één: overbodige middenvelders verkopen. Aaron Ramsey is er zo eentje. De Welshman zou kunnen rekenen op interesse uit de Premier League, al is zijn salaris niet voor alle Engelse clubs haalbaar. Ook Arthur Melo zou weg mogen bij een goed bod. De Braziliaan zou naar Arsenal en PSG kunnen. Zweeds talent Dejan Kulusevski heeft interesse van Arsenal, wat 35 miljoen zou willen betalen. Adrien Rabiot zou naar Newcastle kunnen.

Juventus aast ook op een nieuwe spits. Mauro Icardi wordt genoemd, maar die zou liever bij PSG blijven. Gianluca Scamacca (Sassuolo) is ook een optie, maar nummer één blijft Dusan Vlahovic. De Servische goalgetter van Fiorentina, momenteel topscorer met 15 doelpunten, kan echter ook op interesse rekenen uit Engeland: Tottenham, Man City én Newcastle. De rijke Magpies zouden liefst 100 miljoen willen betalen voor de 21-jarige ‘bomber’. Newcastle wordt daarnaast ook gelinkt aan de komst van Engels international Kieran Trippier (Atlético).

© ISOPIX

“De focus van Erling ligt nu op voetballen”

Hoe zou het trouwens nog zijn met die andere topspits, Erling Haaland? De 21-jarige Noor had twee keer gescoord tegen Greuther Fürth en koos na het laatste fluitsignaal voor een ererondje… op zijn eentje. Het voedt de speculaties dat hij komende transferperiode vertrekt. Haaland kan, zoals bekend, volgende zomer voor 75 miljoen weg bij Dortmund. Zowat alle Europese topclubs zijn geïnteresseerd en dus legde manager Mino Raiola de situatie nog eens uit.

“Hij kan en gaat de volgende stap maken”, aldus de Nederlander bij Sport1. “Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City… Dat zijn de grote clubs waar hij naartoe kan gaan.”

Maar op die uitspraak kwam hij wat later terug. “Ik wil het volgende duidelijk maken: de vier clubs die ik heb genoemd met betrekking tot de toekomst van Erling heb ik als voorbeelden gebruikt van een van de vijftien topclubs waar hij naartoe zal gaan. De focus van Erling ligt nu op voetballen en er zijn geen gesprekken met andere clubs gaande. En ter bevestiging van wat ik eerder heb gezegd: het is niet ook zeker dat hij komende zomer gaat vertrekken. Misschien wel in de zomer van 2023.”

Intussen werkt Dortmund al aan de toekomst. Zo zou het zich quasi verzekerd hebben van de komst van Karim Adeyemi. Het 18-jarige supertalent van Salzburg zou BVB verkiezen boven clubs als FC Barcelona, Inter en Liverpool. Ook Hakim Ziyech (Chelsea) zou op de radar staan bij de Duitsers.

© BELGAIMAGE

De Koninklijke

Nog zo’n grote naam die deze zomer op vertrekken staat, is Kylian Mbappé. De Franse ster heeft zijn contract bij PSG nog altijd niet verlengd en kan deze winter dus tekenen bij de club van zijn dromen. Dat zou Real Madrid zijn. Maar volgens AS en L’Equipe zal hij dat pas doen nadat beide clubs elkaar hebben bekampt in de 1/8ste finales van de Champions League.

De Koninklijke zou intussen ook de kans hebben gekregen om Kingsley Coman weg te kapen bij Bayern. De Franse aanvaller/veelwinnaar zou niet van plan zijn om langer in München te blijven en is komende zomer dus gratis op te pikken. Ook Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger wordt zwaar gelinkt aan Real, maar de Duitser zou ook naar PSG kunnen. Chelsea zou hem willen vervangen door Nikolas Süle (Bayern) of Jules Koundé (Sevilla).

Nog eentje die gratis van club kan veranderen: André Onana. Een tijdje geschorst geweest bij Ajax, maar nu op weg naar Inter. Samir Handanovic (37) loopt op zijn laatste benen en de Kameroense doelman moet de nieuwe nummer één worden bij de Italiaanse kampioen. Voor de transfer naar Milaan zou alles in kannen en kruiken zijn.

Gratis is Eden Hazard momenteel nog niet op te halen, maar wat gaat de Rode Duivel doen nu hij nauwelijks nog van de bank komt bij Real? Er werd al duchtig gespeculeerd over een terugkeer naar Chelsea, maar ook ex-club Lille zoet een terugkeer van de man die hen Frans kampioen maakte wel zitten. Dat meldt voorzitter Olivier Letang.

“Het is niet onmogelijk”, aldus de Fransman bij L’Equipe. “Ik vlieg als het noodzakelijk is naar Spanje om Hazard te gaan halen. Hoewel het momenteel wel héél moeilijk lijkt. Logisch, want Hazard is een geweldige voetballer en een speler van Real Madrid met een doorlopend contract.”

© ISOPIX

Overig transfernieuws:

- Verdediger Marquinhos en talent Xavi Simons gaan naar alle waarschijnlijkheid bij PSG blijven.

- Frenkie de Jong staat (nog) niet op vertrekken bij FC Barcelona. Er zou interesse zijn van Bayern e, PSG, maar van concrete gesprekken zou geen sprake zijn op dit moment.

- Lorenzo Insigne lijkt meer en meer op weg naar de exit bij Napoli. Er is nog steeds geen deal over een contractverlenging en er is zware interesse van Toronto FC. Ook Tottenham zou hem willen.

- Aurélien Tchouaméni is grof wild, maar Monaco wil de Franse middenvelder niet langer voor 40-45 miljoen euro laten gaan. Geïnteresseerde clubs als Chelsea, Man United en Juventus weten dus waar ze aan toe zijn.

- Jonathan Ikoné gaat naar alle waarschijnlijkheid Lille verlaten voor Fiorentina, voor 15 miljoen.

- Roma-trainer José Mourinho wil Ruben Loftus-Cheek weghalen bij Chelsea.

- Tottenham denkt aan Fiorentina-verdediger Nikola Milenkovic.

- Arsenal, Barcelona en Juventus hebben interesse in Man United-aanvaller Mason Greenwood.

- Marcos Alonso en Cesar Azpilicueta willen deze winter weg bij Chelsea.

- Manchester United aast op Leipzig-middenvelder Amadou Haidara.

- Lazio moet 25 miljoen betalen aan Sampdoria als het Mikkel Damsgaard in huis wil halen.

- Paulo Dybala staat op het punt een contract tot 2026 te tekenen bij Juventus, met een salaris van om en bij de 10 miljoen per jaar.