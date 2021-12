Pro League trapt jaarlijkse kerstactie af

De Pro League heeft vrijdag om 12u00 het startschot voor de dertiende editie van de jaarlijkse kerstactie gegeven. De opbrengst van de voetbalveiling gaat net als de voorbije jaren naar sociale partner Younited Belgium, vroeger bekend als de Belgian Homeless Cup. In het aanbod zitten de gesigneerde en gedragen truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en 1B, maar ook andere specials.

Tijdens het kerstvoetbal volgende week (speeldag 21) dragen alle voetballers in 1A een speciaal shirt, met daarop het logo van Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League. In 1B gebeurt hetzelfde, maar de spelers zullen het speciale shirt komend weekend (speeldag 16) al dragen. Na het laatste fluitsignaal worden de shirts gesigneerd, opgehaald en (ongewassen, maar gedesinfecteerd) geveild voor het goede doel. Deze gesigneerde truitjes worden nadien online te koop aangeboden via het veilingplatform MatchWornShirts.

Behalve de shirts zijn er opnieuw enkele specials te veil, zoals onder meer VIP-belevingen met een voetbalcommentator, een avond vol sterke verhalen met Dave Peeters en Patrick Goots of een gesigneerd clubtruitje van Kevin De Bruyne of Michy Batshuayi. Bieden kan vanaf vrijdag om 12u. De veiling van de shirts van de spelers uit de 1B Pro League loopt tot 28 december (21u00). Op alle andere items kan geboden worden tot 30 december (21u00).

Vorig jaar rondde de Pro League met zijn kerstactie voor het derde jaar op rij de kaap van 100.000 euro. Met een opbrengst van 145.000 euro euro werd in 2020 het record van een jaar eerder verbroken, toen de Pro League 140.000 inzamelde voor de sociale partner. Younited Belgium gebruikt dat geld om een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid te organiseren. Er zijn dertig Younited-teams. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport, crisis- en opvangcentra.

Om de traditionele kerstactie extra in de verf te zetten zal de Jupiler Pro League voor de laatste speeldag van het jaar omgevormd worden tot de ‘Younited Pro League’.