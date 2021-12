Met vier Engelsen in de ploeg, een blinde ref en matennaaiers: de rijke geschiedenis van de derby der Lage Landen tegen Nederland

Opnieuw België-Nederland in de Nations League. De derby der Lage Landen ademt geschiedenis als één van de meest gespeelde interlands ter wereld. Zeker, de 4-2-zege van de Rode Duivels zien wij als het officieuze begin van de Gouden Generatie, maar de lange geschiedenis tussen beide landen herbergt nog veel meer memorabele matchen. Van spelen met vier Engelsen in de ploeg in de strijd om ‘het koperen dingetje’ aan het begin van vorige eeuw, matennaaierij in de jaren zeventig en tachtig, tot een legendarische 5-5 in de jaren negentig.