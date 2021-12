Exit Dury. Dan toch. Het ondenkbare is gebeurd: na in totaal twintig jaar trouwe dienst, waarin hij de club heeft opgebouwd van een fusieploeg in de lagere klassen, tot een stabiele eersteklasser, is het tijdperk Francky Dury bij Zulte Waregem ten einde. Zijn positie was na een dramatisch seizoen tot dusver niet langer houdbaar. Davy De fauw en Timmy Simons nemen voorlopig over.