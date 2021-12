Marc Castermans veroordeeld tot levenslang voor ‘moord zonder lijk’: “Maar prettige feestdagen voor de jury”

Op 4 juni 2017 sloeg Castermans het slachtoffer op een veldweg in de Louis Paul Boonstraat in Gellik (Lanaken) met een steen het hoofd in. Daarna dumpte de dader het lijk op een tot op heden onbekende locatie. Het lichaam is nog niet teruggevonden. De Peugeot 207 werd door Castermans in het Albertkanaal geduwd. Hij is ook voor 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. “Castermans vormt een reëel gevaar voor de samenleving”, zo klonk vrijdag in het assisenhof.

In het arrest van de schuld werd hoegenaamd geen fraai beeld geschetst van de persoon Marc Castermans. “Qua persoonlijkheid is er een schrijnend gebrek aan de meest fundamentele waarden in het leven. De nabestaanden blijven tot op heden in het ongewisse over wat er gebeurd is met het lichaam van Ronald Vandereycken. Ze vinden geen gemoedsrust en kunnen moeilijk het rouwproces afsluiten. Er is sprake van een fundamenteel egocentrisme en een dominant en agressief gedrag, al van in zijn jeugd. Castermans is ontrouw en leugenachtig. Voor partners heeft hij weinig tot geen respect, want hij kleineert hen in de aanwezigheid van derden. Zijn normbesef en gewetensfunctie zijn ontoereikend ontwikkeld. Relaties met vrienden en partners gebruikt hij om zijn eigen noden en behoeften te bevredigen. Veel mensen zijn bang van Castermans”, aldus Thys, die dan over zijn strafblad begon.

Het strafregister vermeldt diverse veroordelingen tussen 1990 en 2018. Het gaat om correctionele veroordelingen voor opzettelijke slagen, diefstal, gewapende diefstal, drugs, wapens en oplichting. In 1996 is hij veroordeeld voor een schietpartij aan dancing Dockside. “Hij blijft hervallen in ernstig normoverschrijdend gedrag. Het recidivegevaar is groot. Castermans vormt een reëel en ernstig gevaar voor de samenleving. De maatschappij moet daarom maximaal beschermd worden”, zei de voorzitter van het Tongerse hof van assisen. Naast levenslang wordt Castermans voor een periode van vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

“Prettige feestdagen”

Zonder enige emotie luisterde Castermans naar het arrest. Hij keek zelfs nog even naar zijn polshorloge. Vanachter zijn mondmasker wenste Castermans net na de uitspraak de acht vrouwen en de vier mannen van de jury prettige feestdagen. Voorzitter Dirk Thys riep hem terug om hem te wijzen op de termijnen om cassatieberoep aan te tekenen. Deze keer wenste hij de voorzitter en de twee bijzitters een prettige kerst.