Grote Coronastudie: “Ouders van kinderen jonger dan 12 erg verdeeld over vaccinatie”

Ouders van kinderen jonger dan 12 antwoorden erg verdeeld op de vraag of ze hun kinderen zouden laten vaccineren als de Hoge Gezondheidsraad dat zou adviseren. Dat blijkt uit antwoorden van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. 43 procent van deze ouders zegt “zeker of waarschijnlijk wel”, terwijl meer dan 23 procent aangeeft hun kind “zeker niet” te laten vaccineren.

De Grote Coronastudie, vorige week door 18.000 mensen ingevuld, stelde net zoals in voorgaande golven de vraag aan ouders of hun (oudste) kind al gevaccineerd is indien het 12 jaar of ouder was. Meer dan 87 procent van deze jongeren heeft hun vaccinatie gekregen.

Ouders van wie het oudste kind jonger is dan 12 jaar kregen de vraag of ze hun oudste kind zouden laten vaccineren van zodra dit geadviseerd wordt door de Hoge Gezondheidsraad. Daarop antwoorden de ouders erg verdeeld: 23,4 procent zegt “zeker wel” 19,6 procent “waarschijnlijk wel”. 23,6 procent zegt dan weer “zeker niet”. De onderzoekers achter de bevraging wijzen er wel op dat het hier gaat om alle kinderen onder de 12 jaar, ook zij die jonger dan 5 jaar zijn.

Over de boosterprik is dan weer heel veel eensgezindheid. Bij deelnemers ouder dan 65 jaar kregen reeds drie op vier de boosterprik, in lijn met de cijfers voor België. In de leeftijdsgroep 36 tot 65 jaar kregen één op vier deelnemers een boosterprik. Zowel in deze leeftijdsgroep als bij de 18- tot 35-jarigen is de bereidheid groot.

Het gebruik van zelftesten raakt meer en meer ingeburgerd. Meer dan 56 procent van de deelnemers nam zelf een test of had een gezinslid dat er gebruik van maakte. Van de deelnemers die nog geen zelftest hebben gebruikt, gaf 61 procent aan dat ze ook nog geen symptomen hadden gehad die hen ertoe aanzetten om een zelftest te gebruiken. Bijna 58 procent gaf aan dat er nog geen nood was geweest, bijvoorbeeld bij een familiefeest of discotheekbezoek. Een 21 procent van de deelnemers vindt zelftesten dan weer te duur of te onbetrouwbaar.

De Coronastudie polste ook naar de plannen voor de eindejaarsfeesten. Deelnemers zijn vaker van plan om met niet-huisgenoten te vieren in vergelijking met een jaar geleden. Uit de antwoorden in de categorie andere en de open vraag blijkt dat het bij velen toch in kleiner gezelschap zal zijn dan voor de pandemie.