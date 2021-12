Gérard Depardieu beschuldigd van verkrachting door Franse actrice (25)

“Ik ben in augustus 2018 verkracht door Gérard Depardieu”, schrijft de Franse actrice Charlotte Arnould op Twitter. Depardieu, een monument van de Franse cinema, werd op 16 december 2020 aangeklaagd voor “verkrachting” en “aanranding” voor handelingen gepleegd in de zomer van 2018 in zijn huis in Parijs, maar de identiteit van zijn slachtoffer was tot op heden onbekend.

“Ik ben het slachtoffer van Depardieu. Ik kan niet langer zwijgen”, aldus Arnould. “Hij wordt al een jaar aangeklaagd. Hij werkt, terwijl ik mijn tijd besteed aan overleven”, aldus de actrice. “Mijn leven staat al drie jaar stil, maar ik wil leven zonder mezelf te verloochenen. Deze bekentenis kan een enorme schok in mijn leven zijn, ik win er absoluut niets bij behalve de hoop om mijn integriteit te herstellen. Zwijgen is mezelf levend begraven”, besluit ze.

Depardieu ontkent de feiten. Hij werd voorlopig enkel ondervraagd door een onderzoeksrechter, en vervolgens vrijgelaten zonder voorwaarden. De acteur zou het Franse gerecht verzocht hebben om de aanklacht nietig te verklaren, maar daarover is in afwachting van verder onderzoek nog niet beslist. De advocaten van Depardieu wensten niet te reageren op de uitspraken van Arnould.