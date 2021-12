Vincent Kompany leeft bij Anderlecht met vertrouwen toe naar Brugge: “Een punt interesseert mij niet”

De fans geloven er alvast in: een paars-witte zege zondag op Jan Breydel. En ook wij achten Anderlecht zeker niet kansloos. “Maar dat staat volledig los van hoe ik toeleef naar die wedstrijd”, zegt Vincent Kompany. “Als ik één ding cultureel probeer over te brengen op mijn groep, is het dat Anderlecht elke wedstrijd moet spelen om te winnen”, klinkt het. “Of dat dan eventueel van de pot gerukt is, kan mij niet schelen, dat moet later dan blijken. Als ik één constante wil zien, dan is het dat wij altijd naar Brugge gaan om te winnen. Een punt interesseert mij niet.”

Paars-wit liet de voorbije weken alvast mooie dingen zien. Dat zal moed geven. “We moeten nog altijd bescheiden zijn, maar we voelen wel dat deze wedstrijd op het juiste moment komt”, aldus Kompany. “Het is goed dat we al voor Nieuwjaar een tweede keer tegen Club spelen, want op het einde van het seizoen is dat altijd iets lastiger. Dit is een moment waarop beide clubs naar die wedstrijd kunnen toeleven en bij ons is dat met het gevoel dat er kansen liggen.”

Fetisj

Na overwinningen tegen Charleroi, Zulte Waregem, Seraing en STVV volgt met Club Brugge nu een zwaardere test. “In mijn periode als coach van Anderlecht hebben we in die grote wedstrijden eigenlijk altijd het best gepresteerd, maar als je kampioen wil worden, is het probleem dat je vooral de kleinere wedstrijden moet winnen”, beseft Kompany. “Ik hoop vooral dat we de energie van de wedstrijd op een positieve manier kunnen gebruiken zondag.”

Club Brugge telt net als Anderlecht twaalf op twaalf, maar laat ook geregeld momenten van zwakte zien. Trekt de RSCA-coach zich daaraan op? “Ik probeer vooral niet te veel naar Brugge te kijken en maak er geen fetisj van of ze nu al dan niet in vorm zijn”, zegt Kompany. “Elke topwedstrijd heeft haar eigen verhaal en we bereiden ons voor op de beste versie van Brugge. We zullen alvast geen vijftien kansen hebben zoals in sommige andere wedstrijden. Het zou goed kunnen dat we het met twee kansen moeten doen.”

Legende Agüero

Kompany kwam op zijn persbabbel ook even terug op het afscheid van Sergio Agüero, zijn voormalige ploegmaat bij Manchester City. “Iedereen geraakt waar hij geraakt door de invloed van andere mensen op zijn leven, en je kan hem gewoon niet wegdenken van de succesmomenten die ik in mijn carrière heb gekend”, klinkt het. “Het is iemand die altijd impact had, als speler, maar ook als mens. Er wordt vaak gesproken over wie nu legendes zijn en soms wordt dat misschien iets te snel gezegd, maar hij is zonder twijfel een legende van City en de Premier League. Hij was bepalend op de grote momenten.”

Eén anekdote nog om af te sluiten. “Voor de wedstrijd waarin hij ons kampioen maakte, zei Kun mij dat het zijn moment zou worden. Grote spelers weten dat blijkbaar. Maar tijdens de wedstrijd begon ik steeds meer te denken dat hij me iets had wijsgemaakt. Hij was de slechtste speler op het veld, maar in de 93e minuut kwam dan toch die goal”, besluit Kompany.