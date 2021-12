Helft van vluchten bij Brussels Airlines wordt geschrapt tijdens staking, “ruim kwart van passagiers betrokken”

Zowat de helft van de vluchten die Brussels Airlines maandag had gepland, is geschrapt wegens de aangekondigde staking. Van de 12.500 verwachte passagiers, werden 3.500 boekingen geannuleerd. Dat heeft woordvoerster Kim Daenen vrijdag gezegd.

De directie van Brussels Airlines bevestigt dat de vakbonden niet zijn ingegaan op de vraag om de staking van maandag nog af te blazen. Maar ze wil voorlopig niet te veel meer op die kwestie ingaan. “De focus ligt nu volledig op de passagiers, om ervoor te zorgen dat het maandag niet te chaotisch verloopt”, aldus Daenen.

De directie heeft bij het vliegend personeel gevraagd wie er wel en wie er niet zal werken, en ziet naar eigen zeggen toch wel werkbereidheid. Ze verwacht dat de helft van de geplande vluchten zal kunnen doorgaan.

“De helft van de vluchten is geschrapt”, zegt Daenen. Maar de impact op de passagiers is minder groot: 9.000 van de 12.500 verwachte passagiers zou op het vliegtuig kunnen stappen. Er werden 3.500 boekingen geannuleerd, maar de woordvoerster van Brussels Airlines wijst erop dat voor een deel van die reizigers een oplossing is gevonden, zoals herboeking op een vluchten van een andere maatschappij uit de Lufthansa-groep, waartoe Brussels Airlines behoort.

Vakbonden zetten staking door: “Wij staan recht in onze schoenen”

De staking gaat dan ook gewoon door. De vakbonden wijzen de ingebrekestelling van de directie af. “Wij staan recht in onze schoenen”, klinkt het. De vakbonden kondigden woensdag aan dat er maandag vanaf 5.00 uur een 24 urenstaking zou van het vliegend personeel beginnen, uit onvrede over het uitblijven van oplossingen voor de hoge werkdruk, en omdat de directie volgens hen een aantal ondertekende cao’s niet respecteert.

De directie reageerde in eerste instantie “heel erg verbaasd”, en ging donderdag in de tegenaanval. In een brief aan de vakbonden dreigde ze met juridische stappen indien de staking niet zou worden afgeblazen tegen vrijdag om 11 uur. Mocht de staking toch doorgaan, dan zou de directie de verwachte schade – naar schatting 2,5 miljoen euro – op de vakbonden verhalen.

Volgens de directie hebben de vakbonden de regels niet gevolgd, omdat er onlangs tijdens een verzoeningsvergadering een pv van verzoening was opgesteld, waarna de sociale vrede normaal gegarandeerd is. De vakbonden zien dat anders. Zo’n pv is een aanbeveling en is niet hetzelfde als een akkoord tussen partijen, zegt Tim Roelandt van de liberale vakbond ACLVB.

Zelf verwijzen de vakbonden naar stakingsaanzeggingen die al sinds vorige zomer lopen bij Brussels Airlines, en die de actie van maandag coveren. “We staan recht in onze schoenen”, aldus Olivier Van Camp van de socialistische vakbond BBTK. “De aanzeggingen zijn volledig legaal ingediend”, zegt ook Paul Buekenhout van de christelijke bond ACV-Puls. De vakbondslui herhalen dat ze de ingebrekestelling “een oorlogsverklaring” vinden, “een schandalige manier om te proberen een staking te breken”, of nog “een aanval op het stakingsrecht”.

ACLVB’er Roelandt wijst erop dat er de voorbije maanden genoeg “softe acties” en waarschuwingen zijn geweest om te verantwoorden dat er nu tot staking wordt overgegaan. Hij betreurt wel dat de focus is komen te liggen op dit dispuut “in plaats van dat de echte problemen van de werknemers worden aangepakt”.

Oplossingen

In een gezamenlijk persbericht zeggen dat vakbonden nog dat ze “merken dat het sterke signaal dat de actie van maandag aanstaande is, deze keer wel is overgekomen bij de werkgever”. “Alleen hopen wij dat deze eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt en gepast reageert. Namelijk met oplossingen voor problemen, en niet met dreigen met juridische sancties.”

“Hiermee schiet de directie zichzelf in de voet”, stelt BBTK’er Van Camp nog. Hij ziet nu ook bij het grondpersoneel, dat in eerste instantie niet bij de staking was betrokken, animo ontstaan om zich aan te sluiten. Ook ACLVB-vakbondsman Roelandt heeft de indruk dat de demarche van de directie de stakingsbereidheid net kan aanwakkeren.

De voorbije maanden waren er al verschillende kleinere acties uit protest tegen het uitblijven van structurele oplossingen voor de hoge werkdruk. Midden november was er nog een protestactie voor de loods waarin Brussels Airlines zijn nieuwe logo voorstelde.