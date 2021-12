Bondsparket wil twee duels achter gesloten deuren voor Beerschot en drie voor Standard na incidenten tijdens derby’s

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil dat Beerschot, na incidenten met supporters in de derby tegen Antwerp, twee wedstrijden volledig achter gesloten deuren afwerkt. Daarbovenop riskeert de rode lantaarn in 1A een boete van 4.000 euro voor racistische spreekkoren.

Op zondag 5 december bestookte een supporter van Beerschot op het Kiel het vak van de Antwerp-fans met een vuurpijl. Nadien waren er heel wat opstootjes in de tribunes en betraden verschillende Beerschot-fans het veld. Ook voorafgaand liep het mis, met veelvuldig pyrogebruik in de tribunes. Tijdens de veldbestorming werden ook vuurpijlen naar de ordediensten gegooid.

Daarnaast vielen verschillende spreekkoren (“Al wie niet springt is een Jood”, “strontarbiter, uw moeder is een hoer”) te horen op het Kiel, en werd ook een discriminerend spandoek uitgerold om Radja Nainggolan op de korrel te nemen.

De strafmaat zal definitief worden vastgelegd door de racisme- en discriminatiekamer, die zich op woensdag 22 december buigt over het dossier. Het Disciplinair Comité komt er niet aan te pas “omdat een aantal inbreuken behoren tot de bevoegdheid van de discriminatiekamer”, klinkt het. Andere inbreuken worden vervolgens bij samenhang behandeld door dit orgaan.

© BELGA

Standard riskeert drie duels achter gesloten deuren

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag vier matchen achter gesloten deuren (waarvan drie effectief) gevorderd tegen Standard Luik, wegens supportersincidenten op Sclessin die de definitieve stopzetting van de Waalse derby tegen Charleroi veroorzaakten. Daarnaast riskeren de Rouches ook de maximumboete van 5.000 euro.

Charleroi verkocht Standard op zondag 5 december een fikse dreun. De Carolo’s wonnen de kraker op Sclessin op de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League met ruime 0-3 cijfers. De wedstrijd werd ontsierd door de Luikse supporters, die meermaals vuurwerk op het terrein gooiden en nadien ook massaal het veld bestormden. Scheidsrechter Nicolas Laforge floot de partij in het slot in volledige chaos definitief af.

Standard veroordeelde de incidenten en sloot op eigen initiatief al het deel van de tribunes waar de Luikse ultra’s doorgaans plaatsnemen. Maar de gevolgen dreigen nog groter te worden, want het Bondsparket vraagt dus om “in een periode waarin publiek toegelaten is in de voetbalstadions” nog eens drie duels achter gesloten deuren op te leggen als sanctie voor de Rouches. Daarnaast vordert het Bondsparket ook de maximumboete van 5.000 euro.

De forfaitnederlaag wordt niet gevraagd, al kan het Disciplinair Comité die sanctie wel opleggen. Volgens het Bondsparket was de partij gespeeld en volstaat het om de 0-3 score als eindstand te beschouwen. “Anders moeten ook de doelpunten van Charleroi geschrapt worden, wat dan weer een impact heeft op de topschuttersstand”, klinkt het.”

De strafmaat zal definitief worden vastgelegd door het Disciplinair Comité, dat zich op dinsdag 21 december buigt over het dossier.