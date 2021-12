Frans luxeconcern LVMH betaalt 10 miljoen euro om aan strafvervolging te ontsnappen

De zaak is al jaren oud. In 2011 startte een onderzoek naar de banden tussen het vroegere hoofd van de Franse inlichtingendiensten Bernard Squarcini en het luxeconcern LVMH. In oktober 2019 werd het onderzoek uitgebreid na een klacht van François Ruffin, een links parlementslid dat toen hij nog journalist was jarenlang zou zijn bespionneerd door Squarcini op vraag van LVMH. Die spionage kwam aan het licht tijdens het draaien van een documentaire over het luxeconcern: “Merci Patron!”.

Ruffin had voor de rechter in Parijs gepleit om de schikking niet te aanvaarden, omdat die slechts 0,02 procent van de jaaromzet van LVMH vertegenwoordigt.

Maar de rechter aanvaardde de schikking toch, enerzijds omdat de feiten zich al lang geleden hebben afgespeeld, en anderzijds omdat het bedrijf zijn medewerking aan het onderzoek verleende en stappen ondernam om te vermijden dat deze feiten zich in de toekomst zouden herhalen, klonk het.