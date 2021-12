Zaterdag treft Union met Cercle Brugge een ploeg in vorm: de troepen van coach Dominik Thalhammer pakten de afgelopen weken 12 op 12, en willen ook tegen Union hun opmars in het klassement voortzetten. Union-coach Felice Mazzu (55) is dan ook op zijn hoede voor de komst van De Vereniging: “Cercle heeft veel kwaliteiten, en dankzij de 12 op 12 bulken de spelers van het vertrouwen.”