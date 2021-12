Clement wil goede reeks doortrekken tegen Anderlecht, en hoopt op genade voor Refaelov: “Applaus? Dat moet kunnen... in begin van de match”

Meer dan ooit is Club Brugge-Anderlecht opnieuw een klassieker. De titanen van het Belgisch voetbal verkeren beiden met vier opeenvolgende overwinningen in vorm, en nemen het zondag op tegen elkaar in een rechtstreeks duel. Smullen maar: zowel Club als Anderlecht gaan voluit voor de drie punten. “Geen toeval dat we een reeks neerzetten nu de Champions League voorbij is.”

De persconferentie van Clement begon met een vraag over Stanley Nsoki, de verdediger van Club die afgelopen woensdag geblesseerd uitviel. Of hij zondag kan aantreden, valt nog af te wachten. “Het gaat al beter met hem. Hij heeft meegetraind, maar is nog niet helemaal fit”, aldus Clement. De coach van Club Brugge verwacht zondag een match die propaganda wordt voor het Belgisch voetbal. “Zegt Kompany dat hij niet tevreden is met een punt? Wij ook niet. Dat wordt mooi voor iedereen die naar de match zal kijken”, aldus Clement.

Voor hem blijft Club-Anderlecht nog steeds de match bij uitstek. “Die affiche is niet afhankelijk van de resultaten de afgelopen jaren: het blijft een klassieker, zeker voor de fans. Dat is ook het mooie aan die match”, aldus Clement. “Als we beiden voor de drie punten gaan, wordt het een prachtige wedstrijd om naar te kijken. En dat is positief voor het Belgisch voetbal.”

“Nooit vergeten wat Lior voor Club heeft gedaan”

Met twaalf op twaalf in de competitie - net als Anderlecht - heeft Club Brugge zich herpakt na enkele mokerslagen. Er waren de zware nederlagen in Europa, maar ook een aantal mindere matchen in België. Is het een toeval dat Club z’n beste reeks neerzet net nu de Champions League erop zit? “Neen”, haalt Clement de schouders op. “Iedereen weet dat de Champions League punten kost. Mentaal en fysiek kost dat tornooi enorm veel krachten. En dan kom je nog eens in zo’n zware groep terecht. De inspanningen zijn er veel groter, en fouten worden sneller afgestraft. “

De Ketelaere haalde het deze week ook al aan: ongeacht de tegenstander hakt een zware nederlaag er altijd wel in. Ook al is dat tegen PSG. “Grotere nederlagen spelen inderdaad mee, dan moet je je daar de volgende wedstrijden overzetten. Zoiets weegt wel door.” Vorig seizoen stelde Club de titel veilig in december en januari: nu weer? “Een parallel is moeilijk te trekken: we haalden toen 30 op 30. Daar is soms ook wat meeval mee gemoeid.”

“Warme band met Refaelov”

Als uitsmijter kwam Lior Refaelov aan bod: de verloren zoon, ooit aanbeden bij Club Brugge, scoort tegenwoordig voor Anderlecht. “Ik heb nog steeds een warme band met hem: hij heeft veel betekend voor Club, en dat zal ik nooit vergeten”, aldus Clement. “Of hij een applaus verdient? In het begin van de match moet zoiets kunnen, vind ik. Maar ik hoop vooral dat de fans onze ploeg steunen.”

