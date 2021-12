Contract Eriksen bij Inter noodgedwongen ontbonden na hartfalen op EK

Christian Eriksen in het shirt van Inter. Een beeld dat we nooit meer terug zullen zien. — © AFP

De geruchten gingen al een tijd in de lucht, maar Inter bevestigde ze nu officieel: Eriksen zal zijn carrière niet meer verderzetten in Italië, dat erg streng is voor topsport in combinatie met hartproblemen. De Deense middenvelder is nu vrij om zijn carrière elders verder te zetten.

Eriksen werd tijdens het voorbije EK in de groepsmatch tegen Finland op het veld gereanimeerd. Sindsdien leeft de Deen met een defibrillator die moet voorkomen dat het probleem zich weer voordoet. De autoriteiten in Italië staan onder deze omstandigheden echter niet toe dat hij voor zijn club Inter uitkomt, waardoor hij in Italië geen toekomst meer had.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De club en de hele Nerazzurri-familie omhelzen de speler en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomst”, klinkt het in een mededeling. “Ook al scheiden vandaag de wegen van Inter en Christen, toch blijft er een sterke en onverbreekbare band. De mooiste momenten, doelpunten en overwinningen, en vieringen met de fans aan San Siro bij het behalen van de Scudetto... Dat alles zal altijd zijn vaste plaats hebben in de geschiedenis van de Nerazzurri.”

Begin deze maand raakte bekend dat Eriksen voorzichtig de voetbaltraining hervat heeft. De 29-jarige middenvelder woont weer in Denemarken en pikte de draad weer op de velden van zijn oude club Odense Boldklub (OB) op, buiten het zicht van belangstellenden. Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham Hotspur hem over, begin 2020 ondertekende hij een contract bij Inter.