Nucleaire waakhond waarschuwt: “Koop geen anti-5G-gadgets tegen straling, ze zijn radioactief en op termijn schadelijk”

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) waarschuwt voor gadgets die online verkocht worden als zijnde ‘anti-5G’. In de eerste plaats werken ze niet. Sterker nog: ze houden geen straling tegen, maar zenden zelf straling uit. “Op termijn kunnen ze zelfs kanker in de hand werken”, klinkt het. De verkoop van zulke radioactieve producten is overigens verboden in ons land.

Allerhande webshops, veelal van de ietwat alternatief spirituele slag, verkopen zogenaamde ‘anti-5G’-producten. Het gaat om juweeltjes, slaapmaskers, armbanden en andere gadgets die de dragers zouden moeten beschermen tegen de negatieve effecten van 5G-straling. Probleem is echter: ze zenden zelf straling uit. Erg schadelijke zelfs. De producten in kwestie zijn radioactief en verboden in ons land.

“Tot op heden is uit verschillende onderzoeken gebleken dat 5G perfect veilig is voor de mens”, zegt FANC-woordvoerder Ines Venneman. “Je hebt dus geen bescherming nodig. De ironie wil dat deze gadgets en juweeltjes net zélf straling uitzenden.” Die gadgets gebruiken of dragen kan schadelijk zijn. “We hebben juweeltjes opgemerkt met uranium, thorium en rodium. Dat zijn ertsen die in de natuur voorkomen en van nature radioactief zijn. In die juwelen zitten ze in geconcentreerde vorm. Omdat je zo’n juweeltje op je lichaam draagt en er dus direct contact is met de huid, kan dat op termijn weefsel- en DNA-schade in de hand werken. Op de langere termijn zelfs kanker.”

Als de verpakking stelt dat de armband, hanger of het juweel werkt op basis van ‘negatieve ionen’, laat je het product best links liggen. Veelal is dat een eufemisme voor radioactief en zenden deze producten constant schadelijk ioniserende straling uit. “De bekendste voorbeelden zijn de ‘Quantum Pendant’ en het slaapmasker van het merk Energy Armor. Ook met producten van het merk Magnetix is het opletten geblazen. Er kunnen uiteraard nog meer merken in omloop zijn. Wie zelf online stuit op producten met negatieve ionenwerking, kan dat melden aan het FANC voor België en aan de ANVS voor Nederland.”

Ik heb zo’n quantum pendant of armband gekocht. Wat nu?

“Op korte termijn is er geen acuut gevaar”, zegt de FANC-woordvoerder nog. “Maar op lange termijn wel. Als je zo’n product kocht, neem je best contact op met de handelaar. Die is verplicht het product terug te nemen om het adequaat te laten vernietigen of verwerken. Als die niet van zich laat horen of weigert, moet je contact opnemen met het FANC. Gooi het in geen geval in de vuilnisbak. Anders kan er radioactiviteit in het leefmilieu terechtkomen.”

Meer informatie vindt u hier en hier.