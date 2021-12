Moordenaar Karel Van Noppen krijgt drie jaar cel voor drugslabo

De 63-jarige Albert Barrez, die in 1995 veearts-keurder Karel Van Noppen doodschoot in Wechelderzande, is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel en 12.000 euro boete. Hij stond samen met vijf anderen terecht voor betrokkenheid bij een synthetisch drugslabo en een cannabisplantage.

De lokale politie van de zone Klein-Brabant (Bornem, Puurs-Sint-Amands) startte in januari 2016 een onderzoek naar enkele lokale drugsdealers. Er werd ook gekeken naar de herkomst van de verdovende middelen. Het onderzoek leidde de speurders naar een loods in Dottignies, in de provincie Henegouwen, waar in juni 2016 een drugslabo werd aangetroffen. Albert Barrez werd samen met enkele anderen gearresteerd.

De politie vond bij huiszoekingen een heleboel chemisch afval, waaruit viel af te leiden dat de bende al grote hoeveelheden amfetamines had geproduceerd. Er waren ook grondstoffen opgeslagen om nog meer van het goedje te kunnen maken. Een loods in het West-Vlaamse Menen werd eveneens door de bende gebruikt. De beklaagden konden ook nog aan een cannabisplantage gelinkt worden.

Albert Barrez werd samen met zeven anderen vervolgd, maar voor twee van hen werd de strafvordering vrijdag vervallen verklaard omdat ze intussen overleden zijn. Albert Barrez werd het zwaarst gestraft: hij kreeg drie jaar cel. Zijn oudere broer Paul (71), die mee bij de feiten betrokken was en ook een beladen strafblad heeft, kreeg acht maanden cel en 6.000 euro boete.

Albert Barrez had op 20 februari 1995 veearts-keurder Karel Van Noppen doodgeschoten in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen. In 2002 werd hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Zeven jaar later kwam hij voorwaardelijk vrij. Twee jaar later belandde hij terug in de cel, nadat hij zijn voorwaarden had geschonden. Hij kwam een tijdje later terug vrij, maar werd dan in 2016 opnieuw opgepakt voor deze zaak.