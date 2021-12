Tandem Davy De fauw-Timmy Simons moet Essevee uit het slop trekken: “Wat Dury zei toen we afscheid namen? Dat we zaterdag moeten winnen”

LEES OOK. Einde van een tijdperk: Francky Dury en Zulte Waregem gaan uit elkaar, De fauw en Simons nemen over

Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie nam CEO Eddy Cordier, geflankeerd door Simons en De fauw, vrijdag als eerste het woord. “De sportieve situatie is gekend en met een voorlaatste plaats halfweg het seizoen blijft de club onder de verwachtingen. Vooral omdat het bestuur gelooft dat we met deze kern beter kunnen doen. Uit de gesprekken en de analyses van de laatste weken bleek ook dat een wissel in de sportieve leiding nodig was”, stak hij van wal.

Dat maakte de beslissing om de samenwerking met Dury te stoppen er evenwel niet gemakkelijker op. “Als je twintig jaar samenwerkt en samen veel successen boekt, is het natuurlijk moeilijk om afscheid te nemen. Zelfs tijdens mindere periodes kon hij het tij uiteindelijk altijd nog keren. Nu lukte het echter niet en dan moet je gepast ingrijpen”, ging Cordier Verder. Tussen de regels schemerde ook door dat het de laatste weken niet helemaal meer boterde tussen de spelersgroep en Dury. “De laatste weken was dat toch iets minder. Iedereen zag en voelde wel dat er onzekerheid en twijfel in de spelersgroep geslopen was”, zei de CEO daar over. “Als bestuur moesten we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen.”

Simons T1

Davy De fauw en Timmy Simons krijgen nu de kans om als duo hun kunnen te tonen. Al wordt het uiteindelijk Simons die de titel van T1 krijgt. “Al is dat relatief”, nuanceerde Simons meteen. “We zijn allemaal voetbaldieren en we discussiëren onderling continu over voetbal. Vorig jaar namen we al enkele dagen over toen Francky in quarantaine zat en dat is toen goed verlopen. We zijn ervan overtuigd dat dit nu ook zo zal zijn.”

De twee zijn in ieder geval gemotiveerd om eraan te beginnen. “Toch was het raar om afscheid te nemen van Francky”, gaf De fauw toe. “We kennen elkaar al heel lang. Het is een vriend met wie ik goed samengewerkt heb. Wat hij zei toen we afscheid namen? Dat we zaterdag zeker moeten winnen.” Want ook dat is een realiteit: zaterdag moet Zulte Waregem alweer vol aan de bak tegen KV Mechelen. Of we dan veel wijzigingen moeten verwachten? “Het is kort dag natuurlijk, maar we moeten er vooral vol tegenaan gaan”, stelt Simons. Vrijdag leidde het duo alvast voor het eerst de training. “Het zal tijd vragen om alles te gaan omgooien, maar we moeten beginnen met de wil om te winnen te tonen. Als de drive en goesting aanwezig is, kunnen we tegen Mechelen misschien al iets doen.”

Oplapwerk

Ook de voornaamste taak van Simons en De fauw is duidelijk. “Als je op de voorlaatste plek staat, heb je maar één taak en dat is punten pakken en zorgen dat je veilig bent”, bevestigt De fauw. Al zal er na de nederlaag tegen Union nog wat mentaal oplapwerk nodig geweest zijn bij bepaalde spelers. Zo kregen heel wat spelers afgelopen woensdag een fluitconcert op hun nek. “Ik zie het niet zo graag dat supporters bepaalde spelers gaan viseren, want ze doen allemaal hun stinkende best”, zei De fauw daarover. “We hebben net alle steun nodig. Maar we hebben donderdag met de spelersgroep een goede sessie gehad, waarbij er veel en open gepraat werd.”

Transfers

Hoewel nog steeds gesteld wordt dat er voldoende kwaliteit aanwezig is, werd ook al vooruitgeblikt naar de transferperiode in januari. Ook daar mag één en ander verwacht worden. “Je moet als club altijd ogen en oren openhouden voor mogelijke opportuniteiten”, trapte Simons een open deur in, waarop Cordier terug het woord nam. “We zijn al enkele weken bezig met de nodige versterking en hebben dan ook veel vertrouwen dat we die tijdig zullen kunnen binnenhalen.”

Het zal nodig zijn, want nog meer dan de twee moeilijke matchen die nog resten in december, oogt vooral het programma in januari cruciaal met duels tegen KV Oostende, Cercle Brugge, OH Leuven en Beerschot. Al zijn dat zorgen voor later. “Laat ons eerst focussen op de komende twee matchen. We moeten zien dat we er daar staan. Daarna moeten we vooral elke match de wil om te winnen tonen. Maakt niet uit tegen wie. We moeten van niemand bang zijn”, besloot De fauw.

