Hein Vanhaezebrouck wil meteen opnieuw met een zege aanknopen: “Duel tegen STVV zal aantonen of we nog in de winning mood zitten”

Ondanks de nederlaag op bezoek bij Malinwa, wil Hein Vanhaezebrouck niet te lang stilstaan bij een mogelijke terugval van zijn team. Integendeel, de Gentse coach hoopt zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden opnieuw aan te knopen met een overwinning: “Anders heb je het risico dat je het gevoel krijgt dat je het weer even kwijt bent. Op dat punt is het zeker een belangrijke match voor ons.”

“Vadis heeft gisteren en vandaag meegetraind”, had Vanhaezebrouck positief nieuws te melden over zijn aanvoerder. “We zullen zien wat het morgen geeft, hij zit bij de selectie maar het is nog afwachten. Hij is gelukkig op tijd van het veld gegaan, anders was hij allicht voor de rest van dit kalenderjaar out geweest.”

De voorbije dagen had HVH ook wel wat mentaal oplapwerk. Vooral Andreas Hanche-Olsen kende een bijzonder moeilijke avond tegen Nikola Storm maar de Gentse coach maakt zich geen zorgen over zijn Noorse centrale verdediger: “Andreas heeft sinds hij in Gent is, nog wel al van die momenten gehad, dat het eens iets minder was. Maar de laatste weken was hij heel goed bezig.”

“Samen met Mike (Ngadeu) heeft hij ook al de meeste matchen gespeeld, misschien had hij ook gewoon wat nood aan rust, die we hem helaas niet konden geven. Dan is het begrijpelijk dat er eens zo’n match voorvalt. Dat is jammer voor hem en ons maar hij kan dit een plaats geven. Gelukkig komt er binnenkort een week rust die hij goed zal kunnen gebruiken.”

Door deze nederlaag moet AA Gent weer even een pas op de plaats maken: “Vijf duels op rij niet verloren maar één nederlaag en dat kloofje met Play-off 1 is weer vier punten. We kunnen ons inderdaad niet teveel misstappen meer veroorloven. Je moet nu vooral reeksen maken en de verliespunten beperken, nadat we zoveel puntenverlies leden in de heenronde. Anders raak je niet waar je wil raken.”

“Natuurlijk zullen we nog wel eens verliezen, het zou me verbazen dat we geen enkele meer zouden verliezen in die laatste 15 competitieduels. Nu moeten we vooral weer een reeks neerzetten. Logischerwijs loop je dan wat weg van de teams achter je en kruip je ook weer wat dichter bij de top-vier. Union mag nog vier keer op rij verliezen, ze zullen nog in de top-4 staan. Als je zo’n reeks neerzet en van het begin zo presteert, dan kun je je iets meer permitteren.”

De teleurstelling was groot in het Gentse kamp maar toch relativeert Hein Vanhaezebrouck: “Elke nederlaag dient om er lessen uit te trekken, dan heeft het tot iets gediend. De andere jongens hebben geprobeerd om Andreas te helpen, dat heeft niet altijd iets opgebracht. Dat zijn weer lessen die je krijgt. Maar je speelt ook niet alle weken tegen een speler zoals Storm. Soms heeft Andreas niet veel hulp nodig. Eigenlijk heel weinig zelfs. Maar als het nodig is, moet je elkaar wel bijstaan.”

© BELGA

“Laat Vrancken maar euforisch zijn als ze winnen van AA Gent”

“Soms moet je eens tegen de lamp lopen om weer scherp alles goed op te pikken. Want er waren wel meer zaken die ik opmerkte. Daarom moeten we weer terug naar de basis. Sommige zaken werden niet meer perfect uitgevoerd en daaruit vloeien dan ook die wedstrijdfases voort. Het begint bij de basis en af en toe ben je dat weer even kwijt. En dan moet je dat weer opfrissen en hopelijk pikken ze dat dan weer op.”

Ondanks die minpuntjes was HVH uiteindelijk ook wel tevreden over de offensieve acties van team, ook al speelde het minder dominant dan we gewoon zijn: “Als je je basisopdrachten vergeet, dan heb je als gevolg het gevoel dat je niet zo dominant bent. Maar als je naar de ganse match kijkt, zul je merken dat we veel meer mogelijkheden hadden dan Mechelen.”

“Wouter Vrancken was heel euforisch, laat hem maar euforisch zijn als ze winnen van AA Gent. Maar als je naar de nuchtere cijfers kijkt, moet hij misschien wel toegeven dat ze goed weggekomen zijn. Maar het is wel zo dat wie op het einde de meeste doelpunten heeft, is de winnaar. Je gaat me niet horen klagen als we drie doelpunten maken. Als je weet van waar we komen... Als je er drie maakt, moet je tevreden zijn over wat je hebt uitgespeeld. We hebben ook veel tegenslag gehad, zoals bij die laatste fase.

“Peyre devieert die bal net voor de lijn, in 99% van de gevallen gaat die bal binnen. Via zijn hiel gaat de bal naar de grond en vervolgens over de lat. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hij mag het nog 1000 keer herhalen, het zal hem niet meer lukken. Als die bal binnen gaat, is het 4-4 en je weet nooit wat er dan nog kan gebeuren. Maar met een gelijkspel hou je ook Mechelen op afstand. Maar dat kunnen we niet terugdraaien.”