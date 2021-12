Twee tweelingen (3 en 4) omgekomen in brand, vrouw gearresteerd voor kinderverwaarlozing

Bij een brand in een buitenwijk van Londen zijn donderdagavond vier kinderen om het leven gekomen: twee tweelingen van 3 en 4 jaar oud. Een 27-jarige vrouw werd opgepakt op verdenking van kinderverwaarlozing, het is nog niet duidelijk welke rol zij speelde in het drama.

De oorzaak van de brand die donderdagavond kort voor 19 uur ontstond in een woning in Sutton (ten zuiden van Londen), is nog onbekend. De eerste brandweerlui die ter plaatse kwamen, werden naar verluidt geconfronteerd met “een intense brand” die zich over de gehele begane grond van het huis had verspreid. De vier aanwezige kinderen werden door de brandweer nog uit het huis gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar kon geen hulp meer baten.

De vier kinderen zouden uit hetzelfde gezin komen, hun alleenstaande moeder was op het moment van de brand niet aanwezig. Scotland Yard heeft een onderzoek geopend en een 27-jarige vrouw opgepakt voor schuldig verzuim, maar het is nog niet duidelijk of het om de moeder van de kinderen gaat.