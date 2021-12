Blijft Open VLD in het Antwerps stadsbestuur of stappen de Vlaamse liberalen uit de coalitie van burgemeester Bart De Wever (N-VA)? Over die vraag stemt de Antwerpse afdeling vrijdagavond op een ledencongres in Berchem. De kwestie splijt de partij, maar toch wordt verwacht dat de liberalen uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen.