Pech voor Kenny Steppe: één duel in actie en meteen onder het mes

Kenny Steppe bezeerde zijn knie tegen Cercle Brugge, uitgerekend de enige match dit seizoen waarin hij in actie kwam. — © BELGA

STVV heeft bekendgemaakt dat Kenny Steppe werd geopereerd aan de knie. De 33-jarige doelman kwam vorige zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (1-2) in de Jupiler Pro League slecht neer na een luchtduel. Na onderzoeken bleek dat een operatie noodzakelijk was.