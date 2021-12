Schorsing Pavlovic (Standard) teruggebracht tot twee speeldagen

Damjan Pavlovic, hier in actie in de Waalse derby, zag zijn schorsing met één speeldag gereduceerd. — © BELGA

In de tumultueuze wedstrijd op de Bosuil (2-3) werd bankzitter Pavlovic in het slot van de wedstrijd rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Visser. Nadat Antwerp-verdediger Jelle Bataille in de Luikse dug-out was opgedoken en Sissako een duwtje had gegeven, ging Pavlovic over de rooie.

Eerst probeerde de twintigjarige middenvelder met studs vooruit te trappen op de hiel van Bataille, naar eigen zeggen om hem te doen struikelen. Hij miste zijn doelwit op een haar na. In het daaropvolgende opstootje verkocht Pavlovic een slag aan Birger Verstraete, die zelf eigenlijk met een hoofdbeweging het contact opzocht.

Het Disciplinair Comité legde Pavlovic vier speeldagen schorsing, waarvan drie effectief, en een boete van 3.500 euro op. De Rouches tekenden beroep aan, met succes. Voor de trap richting Bataille wordt Pavlovic twee speeldagen effectief geschorst, maar voor de slag/duw naar Verstraete ontving hij slechts een voorwaardelijke schorsing.

De middenvelder van Standard is door het vonnis niet inzetbaar tegen OHL en AA Gent (beker). (belga)