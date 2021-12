Lior Refaelov mag hopen op applaus bij zijn terugkeer in Jan Breydel, maar hoe zit het met Benito Raman zes jaar na zijn schofferende gezangen?

Dag op dag nét geen zes jaar geleden. Zo lang is het al geleden dat Benito Raman (27) - toen nog bij AA Gent- een micro nam en in een volle Ghelamco Arena schofferende teksten zong. Iets wat hem willens nillens nog steeds achtervolgt. Neemt het Brugse publiek de aanvaller van Anderlecht straks op de korrel of kan Raman het voorval eindelijk echt achter zich laten?