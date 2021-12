Indrukwekkende colonne van vrachtwagens brengt eerbetoon aan verongelukte trucker Michal (28)

De jonge Zonhovenaar kwam afgelopen weekend om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Herk-de-Stad. Zijn aangeslagen collega’s en vrienden begeleidden vrijdag zijn lichaam vanaf zijn woonplaats in Zonhoven naar het crematorium in Hasselt. Daar stond ook zijn eigen truck en lag zijn truckerskledij.

Zaterdagnacht 11 december om 2u30 crashte de Volkswagen Golf R van Michal Pekala (28) en Kenny Van der Ougstraete (33) op de N2 in Herk-de-Stad tegen verschillende bomen, om uiteindelijk in de gracht te belanden. Alle hulp kwam te laat. Michal en Kenny, uit Merksem, waren boezemvrienden. Vier handen op één buik.

ToRo