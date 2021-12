Pechvogel Zinho Vanheusden gewisseld met last aan de lies

Zinho Vanheusden werd halfweg het duel tegen Lazio Roma gewisseld wegens een blessure. De Belgische verdediger van Genoa had een probleem aan de lies. Genoa blijft sportief in moeilijk vaarwater verkeren, het verloor met 3-1.

Op het einde van de eerste helft kreeg Vanheusden last ter hoogte van de lies. De medische staf van Genoa moest hem komen verzorgen en tijdens de rust wisselde trainer Shevchenko hem voor Biraschi.

Een vervelend vooral. Vanheusden miste een groot deel van vorig seizoen door een knieblessure en stond recent nog enkele weken aan de kant met een scheurtje in de hamstrings. De jongste wedstrijden was onze landgenoot goed op weg om de nieuwe coach Andrei Shevchenko te overtuigen. Het is te hopen voor Vanheusden dat het probleem aan de lies niet erg blijkt te zijn.

Voor Genoa was de 3-1 tegen Lazio al de vierde nederlaag op rij. Het telt amper tien punten en bengelt onderaan de Serie A.