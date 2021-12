De Belgische economie zal de komende maanden nog amper groeien, waarschuwt de Nationale Bank. En dat is niet de enige onheilstijding voor Belgische bedrijven, want ondertussen gaan de lonen wél fors omhoog. Een gevolg van de inflatie, die zelf het gevolg is van de hoge energieprijzen. Daardoor zullen de bedrijven er slechter voor staan in de concurrentie met het buitenland.