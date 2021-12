Marco Bosato doet aangifte voor “smaad en laster” tegen vrouw die hem beschuldigt

“Vanaf het moment dat op 9 december 2021 een verzoek is gedaan aan het Openbaar Ministerie tot het instellen van een oriënterend onderzoek naar de bronnen van de onterechte insinuaties richting de heer Marco Borsato, is hij met zijn advocaten bezig geweest deze uitvoerige aangifte op te stellen en te voorzien van een aantal aanvullende bewijsstukken”, aldus zijn advocaat Geert-Jan Knoops in een persbericht. Borsato vroeg het Nederlandse gerecht afgelopen vrijdag om een onderzoek in te stellen naar de geruchten op zogeheten ‘juice channels’, als zou hij minderjarige meisjes misbruikt hebben.

Maandag deed een vrouw vervolgens voor het eerst officieel aangifte tegen Borsato. Het zou gaan om de dochter van een goede vriendin van de zanger, ze kennen elkaar dus al jaren. Zij claimt dat Borsato haar na de dood van haar vader in 2013 onzedelijk betastte, tussen 2014 en 2019.

“Laster”

Borsato ontkent die aantijgingen, en reageerde donderdag door bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland aangifte te doen tegen de vrouw: voor smaad en laster, het doen van een valse aangifte, en het doen van een lasterlijke aanklacht. Ook tegen de moeder van de 22-jarige vrouw werd klacht ingediend, wegens ‘uitlokking tot en medeplichtigheid aan’ de genoemde feiten.

“Tot voor gisteren zijn aanvullende bewijsstukken verstrekt aan de advocaten van de heer Marco Borsato. Het is om deze reden dat de aangifte niet eerder is gedaan dan op 16 december 2021, teneinde te waarborgen dat de aangifte voldoende juridisch en feitelijk onderbouwd is met deze aanvullende bewijsstukken.”