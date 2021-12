Federale politie krijgt nieuwe manège van 11 miljoen euro, en daar is niet iedereen blij mee

De cavalerie van de federale politie krijgt een nieuwe manège in Tubize, Waals-Brabant. Dat is deze week in de schoot van de regering beslist. De honderd paarden van de federale politie verhuizen naar daar. De kostprijs bedraagt 11 miljoen euro.

De manège Haras de Wisbecq in Tubize zal voortaan de honderd paarden van de cavalerie van de federale politie huisvesten. Het is een enorme manège van 16 hectare groot met verschillende overdekte pistes en 145 boxen voor de paarden.

De aankoop zorgt her en der voor wat tandengeknars bij politiemensen. “Voor loonsopslag is er geen geld maar voor de paarden kan het niet op”, klinkt het. Toch vindt vakbondsman Eddy Quaino (ACOD) dit een goede zaak. “De federale politie heeft drie grote problemen. De lonen zijn te laag, de werkingsmiddelen zijn ontoereikend en de infrastructuur is vervallen. Dat men alvast in de infrastructuur investeert kunnen we alleen toejuichen. Paarden blijven belangrijk voor de fedpol, kijk maar naar de inzet tijdens de BOUM-feesten in Brussel. Deze aankoop is een goed begin, nu nog de lonen en de rest”.