Oorlogsschip in aanbouw vat vuur op Russische scheepswerf

Een onvoltooid oorlogsschip heeft op een scheepswerf in het Russische Sint-Petersburg om nog onbekende reden vuur gevat. Bij de brand raakten drie mensen gewond, bericht het Russische persagentschap Tass.

Het schip met de naam Provorny zou volgens Russische media eind 2022 in gebruik worden genomen. Of het na de brand nog te redden valt, is nog onduidelijk.