“Ik ben homoseksueel. Ik kom vandaag uit de kast, bewust. Maar ik zal daar in mijn verdere professionele leven geen politiek strijdpunt van maken.” Met die woorden out Vlaams Belang-ondervoorzitter Chris Janssens (44) zich in zusterkrant ‘Het Belang van Limburg’. “Dit zal velen verrassen, maar in mijn meest nabije omgeving zullen sommigen denken: Zie je wel.”