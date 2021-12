Na zeven maanden in het ziekenhuis met corona, is Jurgen (47) op tijd thuis voor kerst: “Het enige wat ik wenste”

Jurgen vocht zeven maanden in het ziekenhuis tegen corona, maar is eindelijk terug thuis. — © Simon Mouton

Toen hij door corona zó lang in coma lag, wisten artsen simpelweg niet meer wat ze nog konden doen voor Jurgen Rosseel (47). Maar zijn echtgenote weigerde resoluut hem op te geven. “Ik wist dat mijn man sterk was en dat hij er zou doorkomen.” Na een strijd van zeven maanden mocht de Bruggeling deze week eindelijk naar huis. “Het enige wat ik wenste, was met kerst weer bij mijn vrouw en twee zonen te zijn.”