Je kind laten vaccineren, of toch maar niet? Ouders en hun keuze: “We zijn er heel eerlijk en open over”

Kinderen vanaf vijf jaar mogen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat adviseren de experts van de Hoge Gezondheidsraad. De bevoegde ministers zullen maandag de knoop definitief doorhakken. Vlaanderen is al volop bezig met de voorbereiding om in januari te kunnen starten. Zo’n vaccinatie zal enkel kunnen met toestemming van de ouders. Uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen blijkt dat er nog veel onzekerheid bestaat. 43 procent van die ouders zegt hun kroost “zeker of waarschijnlijk wel” te laten inenten. Een kwart twijfelt en nog eens een kwart zegt resoluut nee.