Lang versus Murillo, eind vorig seizoen in het Lotto Park. — © Isosport

Aan Philippe Clement en Vincent Kompany om de juiste tactiek te kiezen, maar op het veld is het aan de spelers. Scoort Refaelov tegen (zijn ex-)Club? Of doet Vanaken Anderlecht weer de das om? Aan de hand van vijf sleutelduels blikken we – samen met de coaches – vooruit op de topper.