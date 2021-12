Inter pakt historish clubrecord met dank aan... Romelu Lukaku

Inter heeft voor het eerst in zijn rijke geschiedenis de kaap van de honderd doelpunten in één kalenderjaar gerond. Het vorige clubrecord, 99 goals in één jaar, dateert van 1950. De Italiaans topclub dankt het record mede aan Romelu Lukaku, want hij maakte in de eerste helft van dit jaar nog 15 goals voor Inter alvorens naar Chelsea te verkassen.