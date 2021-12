Mama zat twee dagen in de cel voor dood van baby Axana, maar die stierf aan longinfectie: “Ik kan alleen maar huilen. Ze was alles voor mij”

“Ik ben mijn dochtertje kwijt. Mijn Axanaatje was alles voor mij. Zo guitig, zo content altijd. Ik kan alleen maar huilen”. Margot Coppieters (32) rilt van de shock in haar bouwvallig huisje in Eksaarde. Twee dagen lang werd ze ervan verdacht dat ze haar baby’tje van 4 maanden oud zo zou verwaarloosd hebben dat het stierf. Dat blijkt nu niet zo: Axana stierf aan een plots ontwikkelde longinfectie, zo stelt de wetsarts.