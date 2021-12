Dertien jaar geen pil verkocht, nu klaar voor miljardenwinst: Gents middel tegen zeldzame spierziekte officieel toegelaten tot Amerikaanse markt

Bij het Gentse biotechbedrijf ArgenX mogen ze zich in de handen wrijven: hun middel tegen een zeldzame spierziekte is officieel toegelaten tot de Amerikaanse markt. Daarmee komt een einde aan de weg waar oprichter Tim Van Hauwermeiren (48) al dertien jaar aan timmert zonder één pil te verkopen. De Europese markt volgt later.

Een medicijn op basis van de antilichamen van lama’s. Dat was het idee waarmee Tim Van Hauwermeiren in 2008 aanklopte bij investeringsfondsen. Met succes: zijn verhaal klonk zo beloftevol en zo geloofwaardig dat veel investeerders hem steunden. In totaal is er voor anderhalf miljard euro geïnvesteerd en de beurskoers is al jaren in stijgende lijn, hoewel er nog geen enkel medicijn werd verkocht.

Alle lovende woorden blijken terecht, want de komende jaren zullen de miljarden binnenstromen. Het middel met de welluidende naam efgartigimod, merknaam Vyvgart, wérkt tegen de ernstige spierziekte myasthenia gravis, én het is veilig: dat was al eerder duidelijk. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft nu alle documenten en onderzoeken tegen het licht gehouden en kwam vrijdagavond met witte rook. Het middel mag op de Amerikaanse markt.

“Er zijn belangrijke medische noden bij mensen met myasthenia gravis die nog niet gelenigd zijn”, zegt Billy Dunn van de FDA. “De goedkeuring vandaag is een belangrijke stap om hen een nieuwe behandeling aan te bieden. Het maakt duidelijk dat wij ons als agentschap engageren om nieuwe behandelingsmogelijkheden aan te bieden voor mensen met zeldzame ziekten.”

Zeldzaam is de ziekte inderdaad – wereldwijd zijn er 160.000 patiënten. Myasthenia gravis betekent letterlijk ernstige spierzwakte. Het gaat om een auto-immuunziekte die tot gevolg kan hebben dat je spieren verzwakt zijn of je oogleden gaan afhangen. Sommige patiënten zien dubbel of hebben moeite met slikken of ademhalen. Het is een zeldzame ziekte – het treft twee tot acht gevallen per 1 miljoen inwoners per jaar. In België zijn er zowat 1.500 patiënten, maar hier is het middel nog niet goedgekeurd.

Tot nu toe bestaan er alleen behandelingen die het immuunsysteem onderdrukken, bijvoorbeeld door langdurig cortisone toe te dienen. Met het Argenx-medicijn, is rechtstreeks verbetering merkbaar. Nu er een goedkeuring is, moet wel nog de volgende stap volgen: het medicijn opgenomen krijgen in de terugbetalingsregelingen in Amerika.

“Een blockbuster”, noemen experts het medicijn van Argenx. Een zeldzame doorbraak die tot het eerste én het beste medicijn tegen een bepaalde ziekte leidt. Met weinig ongewenste nevenwerkingen. Beursanalisten verwachten een omzet van 5 miljard dollar voor. Het is voor het eerst dat een Vlaams biotechbedrijf erin slaagt om in Amerika goedkeuring te krijgen voor een dergelijk baanbrekend medicijn.