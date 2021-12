Bekermatch tussen Paris FC en Lyon stilgelegd door nieuwe incidenten met hooligans

De tweede helft van de bekermatch tussen Paris FC en Lyon (1-1) is niet meer van start gegaan na onlusten tijdens de rust. Hooligans van Lyon gooiden vuurwerk naar Parijse fans, waarna supporters het veld opliepen en er gevechten uitbraken. Ordediensten probeerden de boel te kalmeren, maar na vijftig minuten werd beslist de wedstrijd in de 1/32ste finale van de Coupe de France definitief te staken. Het is een nieuwe, trieste episode in een spiraal van hooliganisme die het Franse voetbal in zijn greep houdt.