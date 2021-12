Coronavaccin voor kleuters is nog veraf

Twee keer een dosis die tien keer kleiner is dan de dosis voor volwassenen: dat is wat baby’s vanaf zes maanden en kleuters tot 5 jaar toegediend krijgen in het kader van de klinische studie. Uit de bloedresultaten blijkt dat de antistoffen onder 2 jaar vergelijkbaar zijn met die van mensen tussen 16 en 25 jaar. Maar bij kinderen tussen 2 en 5 jaar lokt het vaccin geen krachtige immuunrespons uit.

Pfizer kondigt nu aan dat het geen test met hogere dosissen gaat starten, wel één met een derde en even lage dosis. Als de resultaten dan wel goed zijn, zal het bij de autoriteiten een aanvraag indienen voor een driedosissenstrategie, te vergelijken met de boosterprik voor volwassenen. De test kadert in een studie bij 4.500 kinderen tussen 6 maanden en 12 jaar die werd uitgevoerd op 90 plaatsen in de VS, Finland, Polen en Spanje.