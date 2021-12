Publiekslieveling Yari Verschaeren groeit bij Anderlecht weer naar zijn topniveau na moeilijke start: “Genoemd naar Litmanen? Neen, naar de Toyota Yaris”

Yari Verschaeren (20) is opnieuw naar de hoogste versnelling geschakeld. De kleine dribbelaar van Anderlecht zat in het seizoensbegin vaak teleurgesteld op de bank, maar samen met Lior Refaelov stuwt hij paars-wit nu weer vooruit. Verschaeren lijkt klaar om Club Brugge te rammen en zijn Brugse concurrent Charles De Ketelaere even aan de kant te duwen.