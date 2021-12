Leden Open Vld keuren akkoord met N-VA en Vooruit goed: partij blijft in Antwerps stadsbestuur

Het was vrijdagavond een cruciaal moment voor de Antwerpse liberalen. Vorige week bereikten Open Vld-fractieleidster Erica Caluwaerts een akkoord met coalitiepartners N-VA en Vooruit. Caluwaerts zou vanaf januari 2022 de fakkel overnemen van huidig liberaal schepen Claude Marinower, maar Open Vld krijgt er geen tweede schepenmandaat bij. Nochtans was dat wel afgesproken in het bestuursakkoord van 2018. Het akkoord betekent ook dat Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, geen schepen kan worden.

Een honderdtal leden van de Antwerpse afdeling van Open Vld boog zich vrijdagavond over dat akkoord op een congres, dat op het laatste moment digitaal moest doorgaan. Het verdict: Erica Caluwaerts mag schepen worden en Open Vld blijft deel uitmaken van het Antwerpse stadsbestuur.

Willem Frederik-Schiltz gaf tijdens het congres al te kennen dat hij hoe dan ook zijn zitje in de gemeenteraad zou afstaan. Hij moet zijn ambities in de Koekestad voorlopig opbergen en blijft fractieleider in het Vlaams Parlement.:

Zwaard van Damocles

Hoewel de debatten sereen verliepen, werd al snel duidelijk dat het een emotionele avond zou worden. Schiltz haalde in zijn speech zwaar uit naar Bart De Wever. Hij pleitte voor de oppositie. In de meerderheid blijven zou betekenen dat de partij vast hangt aan een touwtje. De Wever en Beels kunnen altijd met een motie van wantrouwen dreigen als de liberalen niet in de pas lopen. Die motie van wantrouwen noemde Schiltz het zwaard van Damocles boven Open Vld in de meerderheid. Tijdens zijn speech had hij op een bepaald moment ook duidelijk een krop in de keel.

Ook Caluwaerts nam het woord. Zij schetste hoe de onderhandelingen vorige week zijn verlopen. Ze zei dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Vooruit-schepen Jinnih Beels haar met de rug tegen de muur hebben gezet. “Het was dit akkoord of een motie van wantrouwen”, zei ze.

Daarna namen andere leden van de Antwerpse Open Vld het woord. Uittredend schepen Claude Marinower verdedigde een deelname aan de coalitie. Volgens hem is dat de enige garantie om belangrijke thema’s voor de liberalen te realiseren. Als laatste spreker moest Marinower de leden over de meet trekken. Een opdracht waar hij dus in slaagde.