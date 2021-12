Seraing-coach Jordi Condom heeft “één grote kerstwens”, Karim Belhocine loodst KV Kortrijk naar vijfde plaats: “De verdienste van iedereen”

Het is nog wachten op de uitspraak voor de groene tafel in de gestaakte match tussen Standard en Charleroi en daardoor gaat KV Kortrijk na de recente 9 op 9 zowaar voorlopig op de vijfde plaats het weekend in. Toen Karim Belhocine overnam van Luka Elsner stonden ze pas tiende.

De Kortrijkse CEO Matthias Leterme heeft een neus voor goede zaken. Toen Luka Elsner vaandelvlucht pleegde naar Standard, aarzelde Leterme geen seconde om Karim Belhocine terug te halen. Een goede keuze want de Franse Algerijn loodste de Kerels ondertussen in alle stilte van de tiende naar de vijfde plaats. Twee jaar geleden nam hij ook al zo’n sterke start bij Charleroi.

Voor Belhocine echter geen reden om nu naast zijn schoenen te gaan lopen. “Dit is gewoon het resultaat van hard werken en de verdienste van iedereen. Het is niet in de perszaal dat we hoog van de toren moeten blazen maar op het veld en dat doet deze groep.”

Doelman Marko Ilic hield al liefst zeven keer de nul en is voorlopig leider in het klassement van de clean scheets.“Grotendeels zijn verdienste”, vond Ante Palaversa, ook een Balkan-boy en in Seraing maker van de eerste Kortrijkse goal, overigens zijn eerste dit seizoen. “Marko is een uitstekende doelman en hopelijk kunnen we donderdag in de bekermatch tegen Anderlecht weer die nul houden”, aldus de Kroaat. “In mijn eerste competitiematch in België won ik bijna drie seizoenen geleden met KV Oostende in Anderlecht, hopelijk lukt dat donderdag nog eens.”

“Wie weet”, grijnsde Belhocine, die ook al Knokke en Oostende uitschakelde en in tien competitiewedstrijden slechts twee keer verloren met dit Kortrijk.

Jordi Condom na de 0 op 12 van Seraing: “Er moet dringend versterking komen”

Tot begin deze maand had Seraing nooit twee keer na mekaar verloren. December lijkt de maand teveel te worden. De batterijen zijn leeg want vrijdag tegen Kortrijk verloor men voor de vierde keer op rij. Trainer Jordi Condom trok aan de alarmbel.

“Ik heb straks maar één wens rond de kerstboom: drie nieuwe spelers. De onderlinge concurrentie moet omhoog want dit houden we niet. Mijn boodschap voor de eigenaars van deze club is dan ook duidelijk. Bezorg ons een paar nieuwe spelers in geschenkverpakking of dit loopt niet goed af. Ik kan niemand iets verwijten, deze jongens geven alles maar velen onder hen hebben geen enkele ervaring op het hoogste niveau. Sommigen zijn ook moe en snakken naar rust. Die kan ik ze echter niet geven en daarom moet de onderlinge concurrentie dringend omhoog.”