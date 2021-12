Ghislaine Maxwell getuigt niet in eigen misbruikzaak: “Ik zie niet in waarom ik dat zou doen”

Maxwell neemt even het woord in de rechtszaal. — © REUTERS

De Britse Ghislaine Maxwell heeft vrijdag niet getuigd in de zaak die tegen haar loopt. Ze vond het niet nodig omdat de aanklagers haar schuld niet kunnen aantonen, zei ze.

Het megaproces tegen de 59-jarige Ghislaine Maxwell loopt nu al enkele weken in New York. Alles draait rond de figuur van miljardair Jeffrey Epstein. Hij werd verdacht van misbruik met jonge meisjes, al dan niet samen met enkele bekende koppen. Onder anderen de Britse prins Andrew wordt ook genoemd in het schandaal.

LEES OOK. Week één van proces tegen Ghislaine Maxwell: “Ze maakte van dag één duidelijk dat zij alles regelt voor Jeffrey Epstein” (+)

Nadat Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel, verschoof de aandacht naar Ghislaine Maxwell, Epsteins ex-partner en ‘assistente’ in het misbruik. Vier vrouwen hebben intussen getuigd op het proces. Zij geven aan misbruikt te zijn door Epstein en Maxwell.

Vorige week mocht de verdediging het woord nemen. Haar advocaten probeerden twijfel te zaaien over de geloofwaardigheid van de getuigen en lieten ook een ex-lief van Epstein getuigen. Die vrouw zei nooit iets vreemds gezien te hebben.

Maxwell kreeg ook de ruimte om te getuigen, maar ze weigerde dat. Maxwell vindt dat de aanklagers de klachten niet hard hebben kunnen maken. “Ik zie geen reden om te getuigen.” Maandag gaat de zaak nog enkele uren verder met slotpleidooien. Maxwell riskeert tot 80 jaar cel.