Belgische Voetbalbond vraagt aan FIFA druk uit te oefenen op gastland Qatar

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft zaterdag naar aanleiding van Internationale Migrantendag een officiële brief van haar partners in het overleg- en informatieplatform rond het WK in Qatar (21 november-18 december 2022) overgemaakt aan de Wereldvoetbalbond FIFA.

In de brief, die ondertekend werd door de Belgische afdelingen van Amnesty International en vakbondsafgevaardigden van ACV BIE en AC ABVV, wordt aan FIFA-baas Gianni Infantino gevraagd om druk uit te oefenen op WK-gastland Qatar zodat er een Migrant Workers Centre kan worden opgericht. Het platform wil aandacht vragen voor de evolutie van de arbeidsomstandigheden in Qatar.

“Tijdens de laatste bijeenkomst van 9 december van het overleg- en informatieplatform werden verschillende acties van de partners besproken en vastgelegd”, legde de KBVB uit. “Zo is er continu overleg met FIFA om de situatie ter plaatse te monitoren en druk uit te oefenen voor verdere verandering. Verder stelt de KBVB een ethisch charter op met aandacht voor mensenrechten, diversiteit en arbeidsomstandigheden waar elke leverancier in Qatar aan moet voldoen vooraleer er een samenwerking plaatsvindt. Er zullen samen met Amnesty International workshops georganiseerd worden voor het eigen personeel, staf en de Rode Duivels. En er komen informatiesessies over Qatar voor alle fans die de Rode Duivels achterna zullen reizen eind 2022.”

Er ging tijdens de samenkomst vorige week bijzondere aandacht naar de gezamenlijke verklaring van de partners, opgesteld in samenwerking met de Builders and Woodworkers International (BWI), over de noodzaak van de implementatie van het Migrant Workers’ Centre. Via een officiële en ondersteunende brief vanuit de KBVB is dit statement overgemaakt aan Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA.

“Via het overlegplatform houden we de vinger aan de pols over de situatie in Qatar en komen we in contact met organisaties en mensen die op het terrein zelf aanwezig zijn”, legde Peter Bossaert, de CEO van de Belgische voetbalbond, uit. “Die inzichten overtuigen ons dat we via dit platform moeten blijven druk zetten op verandering. Wij geloven dat het wereldkampioenschap voetbal in 2022 een belangrijke rol zal spelen als hefboom voor verdere en duurzame verbeteringen.”