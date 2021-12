Europese ambtenaar vrijgesproken van aanzetten tot haat: man sloeg vrouw met bord met ‘Mussolini’ op en probeerde haar te wurgen

Een Europese ambtenaar is op 10 december door het hof van beroep van Brussel vrijgesproken voor aanzetten tot haat. Dat schrijft Le Soir zaterdag. In eerste aanleg werd hij veroordeeld.

De feiten vonden plaats in juli 2015. Het slachtoffer zat iets na middernacht op een terras toen ze de ambtenaar met een metalen plakkaat zag lopen waarop “Mussolini” stond geschreven. De vrouw sprak de ambtenaar erover aan, waarop die reageerde met bedreigingen en fysiek geweld. Hij sloeg de vrouw met zijn plakkaat op het hoofd, probeerde haar te wurgen en maakte haar uit voor “vuile Jood”.

De volgende dag diende het slachtoffer een klacht in. Ze legde een medisch attest voor waaruit blijkt dat ze een letsel aan het hoofd en een hersenschudding opliep. Bovendien bevestigde een getuige het verhaal van de vrouw.

Alcoholverslaving

In 2018 veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de man voor aanzetten tot haat en slagen en verwondingen met antisemitische inslag. De rechter tilde toen extra zwaar aan de feiten omdat de man een Europese ambtenaar is. Hij moest therapie volgen voor zijn alcoholverslaving en een vorming volgen rond tolerantie en de strijd tegen antisemitisme. Daarnaast moest hij 500 euro morele schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en een symbolische euro aan gelijkekansencentrum Unia.

In hoger beroep oordeelde het hof dat de feiten “uiterst ernstig” waren en dat de verdachte in bepaalde omstandigheden “haatdragend en vijandig kon zijn jegens een persoon wegens diens godsdienstige overtuiging”. Het concludeerde wel dat hij niet aanzette tot haat.

Unia zal geen cassatieberoep aantekenen.