Eden Hazard eindelijk nog eens in de basis bij Real Madrid, Spaanse kranten zetten druk: “Nu of nooit”

“Hazard, ahora o nunca” oftewel “Hazard, nu of nooit”. De voorpagina van de Spaanse krant AS is duidelijk. Eden Hazard krijgt zondag zijn laatste kans om zich te bewijzen bij Real Madrid. De leider in de Spaanse voetbalcompetitie kampt met een coronagolf en daar kan de Rode Duivel zondagavond thuis tegen laagvlieger Cadiz van profiteren.

Naast Luka Modric, Lunin en Marcelo zijn ook flankspelers Bale, Asensio en Rodrygo zondag tegen Cadiz onbeschikbaar bij Real Madrid. Het coronavirus tiert welig in de kleedkamer van de Koninklijke. En dus mag Eden Hazard (30) eindelijk eens van de bank mag komen bij Real. Dat heeft coach Carlo Ancelotti zaterdag bevestigd op de persconferentie. Het is van eind september tegen Sheriff Tiraspol geleden dat onze landgenoot nog eens aan een match mocht starten. Van de laatste 960 minuten die Real Madrid speelde, stond Hazard er 930 aan de kant.

“Hazard start morgen”, was Ancelotti duidelijk. “Hij gaat spelen omdat hij goed heeft getraind en het verdient. Niet omwille van de afwezigen”, stelde de Italiaanse coach. “Hij heeft heel goed gewerkt. Hij is mentaal niet veranderd. Zijn probleem is dat hij niet altijd 100 procent heeft kunnen trainen, zoals hij nu wel heeft gedaan. Hij is er klaar voor door wat hij op de training heeft laten zien. Hij was het niet gewend om op de rechtervleugel te spelen en ik gaf de voorkeur aan Rodrygo en Asensio daar. Hij heeft alles om een ​​zeer goede tweede seizoenshelft te maken en nuttig zijn voor het team.”

Ondertussen zetten zowat alle Spaanse kranten in hun zaterdageditie druk op de Rode Duivel. “Dit is de laatste kogel voor Eden Hazard”, schrijft AS.

Real-huiskrant Marca suggereerde zelfs dat Ancelotti het zou overwegen om het 19-jarige jeugdproduct Peter voor het eerst een kans te geven of zelfs zijn 4-3-3-opstelling om te gooien naar een 4-4-2 en zonder flankaanvallers te voetballen. “En dat zou verwoestend zijn voor Hazard.” Zo ver komt het gelukkig voorlopig niet.

De Spaanse krant Sport heeft in zijn titel over “de laatste zet van Hazard voor hij schaakmat staat” en El Mundo Deportivo schrijft “dat Hazard geen marge meer heeft voor fouten”.

Uitweg bij Lille?

Als het zondagavond toch opnieuw fout loopt voor Hazard in Madrid, staat de deur bij zijn ex-club Lille alvast wagenwijd open. “Een terugkeer van Hazard? Dat is niet onmogelijk”, liet Lille-voorzitter Olivier Letang optekenen in L’Équipe. “Het lijkt misschien wel onmogelijk, maar desnoods ga ik zelf naar Spanje.”

Eden Hazard zou nog zo’n 50 miljoen euro moeten kosten. Een monstersom voor de bescheiden landskampioen van Frankrijk. Hazard zou in ieder geval flink moeten inleveren om te kunnen terugkeren naar de club waar het voor hem allemaal begon. Lille staat momenteel pas elfde in de Ligue 1, maar kwalificeerde zich wel voor de achtste finales van de Champions League. Daarin speelt het tegen Chelsea, nog een ex-club van Hazard.