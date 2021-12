Baas Ryanair wil ‘idiote antivaxers’ niet in vliegtuig

De topman van Ryanair wil mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus liever niet meer aan boord van vliegtuigen zien. Michael O’Leary zegt in de Britse krant The Telegraph dat hij hoopt op een verbod voor “idiote antivaxers”.

O’Leary is geen voorstander van een verplicht vaccinatieprogramma, zoals momenteel in Duitsland en Oostenrijk. In plaats daarvan zouden volgens hem regeringen het leven van mensen die zonder opgaaf van reden een vaccin weigeren moeilijk moeten maken. “Als je niet gevaccineerd bent, zou je niet in het ziekenhuis mogen komen, je zou niet mogen vliegen, je zou niet in de Londense metro mogen komen, en je zou ook niet in de plaatselijke supermarkt of je apotheek mogen komen”, zei hij.

De omikronvariant van het coronavirus heeft vooruitzichten voor het herstel van onder meer de luchtvaartsector flink vertroebeld. Een nieuwe golf van beperkingen maakt dat passagiers reizen annuleren of boekingen uitstellen. O’Leary verwacht dat Ryanair als gevolg daarvan 10 procent minder passagiers zal vervoeren in december, aldus de krant.

Ryanair haalde eerder deze week al de krantenkoppen, toen de luchtvaartmaatschappij zijn Twitter-account gebruikte om de spot te drijven met de Britse premier Boris Johnson over vermeende kerstfeestjes. De afbeelding bevatte een opsomming van de reacties van de regering op de waarschuwingsniveaus voor het coronavirus, variërend van ‘kleine bijeenkomst met wijn en kaas’ tot ‘rave on’.

O’Leary was volgens The Telegraph niet berouwvol over die actie. “Je krijgt bij ons promotie als je Johnson en zijn halvegare idioten van streek maakt”, zei hij. Hij bekritiseerde ook de Britse regering voor het zaaien van paniek rondom de omikronvariant, terwijl volgens hem andere Europese landen niet dezelfde zorgen lijken te hebben. Volgens O’Leary is het gevolg waarschijnlijk dat mensen vanwege de onzekerheid rond de kerst minder zullen vliegen.

(belga)